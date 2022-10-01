Criteri di conservazione dei dati
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Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Criteri di archiviazione dei dati
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Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Our data is hosted on AWS and Google Cloud in US data centres.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS, Google Cloud
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no