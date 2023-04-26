Living Security Training

Data dell’ultimo test di penetrazione
2023-04-26
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
SAML SSO through: Okta, Azure, OneLogin, Ping and all other IDPs that support SAML
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
help@livingsecurity.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Auth0, LaunchDarkly, Hubspot