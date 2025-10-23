Party on Slack

Criteri di conservazione dei dati
ユーザーデータは、ユーザーがアプリをアンインストールするか、手動でデータを削除するまで保持されます。
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
ユーザーデータは、アンインストール時または明示的なユーザーの削除要請時に削除されます。この時点以降、ユーザーデータをアーカイブすることはありません。
Criteri di archiviazione dei dati
ユーザーデータは、Heroku PostgreSQLに安全に保存されます。
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
データは、PostgreSQLデータベースを使用してHerokuインフラストラクチャ上でホストされています。
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Heroku
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
gpt, claude, gemini, grok, plamo
Impostazioni di conservazione LLM
LLMとのやり取りやプロンプトは、アプリによって保持されません。これらはユーザーのSlackワークスペース環境に直接投稿され、データベースには保存されません。
Politica di conversazione dei dati LLM
このアプリは、ユーザーが提供するAPIキーを使用してLarge Language Models（LLM）にアクセスします。すべてのやり取りはユーザー環境ごとに分離されており、アプリはLLM処理データを保存しません。
Politica di residenza dei dati LLM
LLMデータの所在地は、ユーザーが提供するAPIキーと設定に依存します。LLMデータはアプリ自体には保存されません。