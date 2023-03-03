Data dell’ultimo test di penetrazione
2023-03-03
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Yes, based on client-specific integration request
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
support@campfiresocial.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Auth0 (User Authentication)
Sendgrid (Email notifications)
Slack (Notifications)
AWS SDK (Platform interaction with AWS services on the backend)