Criteri di conservazione dei dati
Xitoring retains customer data indefinitely unless a user explicitly requests its removal. Retention of data is conducted in compliance with regulations, and we ensure its secure storage throughout its lifecycle.
Contact us by email to delete data:
support@xitoring.com
Contact us by email to delete data:
support@xitoring.com
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Xitoring does not automatically remove or archive customer data after a specific period. Customer data is securely stored and retained until the user submits a removal request. Upon receiving such a request, data will be permanently deleted from our systems.
Contact us by email to delete data:
support@xitoring.com
Contact us by email to delete data:
support@xitoring.com
Criteri di archiviazione dei dati
Xitoring stores all customer data securely on cloud servers hosted by Azure. We use encryption for data in transit and at rest, and restrict access to authorized personnel to ensure maximum security.
Contact us by email to delete data:
support@xitoring.com
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no