Criteri di conservazione dei dati
Sage will retain Customer Data in accordance with GDPR. Customer Data will be retained indefinitely to maintain user track records and allow long-range forecasting.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Sage will archive Customer Data in accordance with GDPR. Contact us and we will fully remove your Customer Data within 2 weeks.
Criteri di archiviazione dei dati
Sage will store Customer Data in accordance with GDPR. Customer Data is stored securely in a cloud-hosted Digital Ocean database.
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted in a Digital Ocean managed database.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Digital Ocean
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no