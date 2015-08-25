Harmonia helps your team work better, together, by sharing responsibility to recurring and one-off tasks around the whole team. By automatically and fairly distributing responsibilities, everyone in the team pitches in. Assignments are visible to everyone via email and/or Slack, so there's never any doubt who is responsible.
Harmonia potrà visualizzare:
Harmonia potrà:
Rivedi i dettagli per comprendere meglio le regole di protezione dell'app. Per scoprire di più sulla valutazione delle app per l’area di lavoro, visita il Centro assistenza.
All data is hosted securely on our deployment VPS.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Linode
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
Certificazioni e conformità
Procedura di richiesta di eliminazione dei dati
As required by GDPR, we action all requests made to delete user information from our systems. We don't retain any information if users delete their accounts.
Conforme a HIPAA
no
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
admin@harmonia.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti