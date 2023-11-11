competibot

Criteri di conservazione dei dati
Our app maintains a minimalistic approach to data retention, focusing on the essentials to ensure seamless functionality. We store Slack information identifiers, participant pseudonyms, and match results.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Our app includes a `/delete_latest_game` command, accessible to all users at no cost, enabling immediate deletion of the most recent game data. Additionally, for a comprehensive data removal, users can request complete data deletion through a survey on our website.
Criteri di archiviazione dei dati
We only store essential data such as Slack information identifiers, participant pseudonyms, and match results. Our storage solutions are selected based on their reliability and compliance with industry-standard security measures.
Sedi dei data center
Irlanda
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no