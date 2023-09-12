Criteri di conservazione dei dati
Synergita OKR will retain customers data such as Objectives, Key results and their progress and logs until it removes by user or account suspension.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Synergita OKR will archive customers data after account suspension because of not subscribing or extending subscription and after 90 days it will be deleted.
Criteri di archiviazione dei dati
Synergita OKR will store customers data in AWS cloud storage services and AWS policy will be applied.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no