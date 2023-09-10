Daily Te Reo Māori

Criteri di conservazione dei dati
All retained data will be securely deleted from our database upon removal, rendering it irretrievable.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Users will not have access to their data after removal. Data will be permanently deleted.
Criteri di archiviazione dei dati
Data is backed up daily, with backups retained for 30 days to ensure data integrity and availability.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
heroku
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no