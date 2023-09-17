Criteri di conservazione dei dati
Wild Moose does not store raw logs or metrics. Only minimal metadata (e.g. investigation plans) is retained for active accounts. Upon account closure, data is marked as expired and retained for up to 7 years unless earlier deletion is requested.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Wild Moose removes customer data within 30 days of account closure or POC completion, unless otherwise required. Customers may request deletion at any time. No raw observability data is archived.
Criteri di archiviazione dei dati
Only structured metadata is stored, encrypted at rest and in transit. All processing of logs and metrics is ephemeral. Data is stored in SOC 2-compliant environments, with no cross-region replication without consent.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
OpenAI models
Impostazioni di conservazione LLM
Wild Moose’s LLM is configured to process all inputs in-memory only. No Customer Data is stored, cached, or retained for training, fine-tuning, or logging purposes.
Politica di conversazione dei dati LLM
Wild Moose’s LLM calls never shared between tenants.
Politica di residenza dei dati LLM
Wild Moose’s LLM processes data in the geographic region specified in the customer agreement, where possible. No customer data is stored after processing.