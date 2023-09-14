Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
support@asirrera.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
ロボオペレータでは2023/09/15現在、以下のサードパーティと連携があります。
今後このリストは増えていく可能性があります。
・Gmail
・Googleスプレッドシート
・Microsoft Outlook
・Microsoft Teams
・Slack
・Box
・Excel Online