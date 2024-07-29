Criteri di conservazione dei dati
We retain customer data while they are using the product. Please refer to https://www.myko.ai/privacy-policy for more detail. To request data deletion, contact us at privacy@myko.ai
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Criteri di archiviazione dei dati
We store our data securely at AWS and we're SOC2 Type 2 compliant. Please refer to https://www.myko.ai/privacy-policy for more detail. To request data deletion, contact us at privacy@myko.ai
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
AWS: us-east-1
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
gpt-4o, gpt-4o-mini,claude-3-5-sonnet,gemini-2.0-flash
Impostazioni di conservazione LLM
Myko AI retains only essential data for service delivery. Metadata like table and column names is securely kept for AI performance; all other data is discarded when no longer needed. Client data is never used for model training.
Politica di conversazione dei dati LLM
Myko AI ensures secure client data isolation, preventing cross-access. Customer data is never shared with third-party AI. Only metadata like table/column names and user-defined keys is used to enhance AI, with strict isolation protocols.
Politica di residenza dei dati LLM
Hosted on SOC 2 Type II certified AWS, Myko AI ensures secure data storage and compliance with strict security standards. AWS’s geographic hosting supports regional data residency, keeping data within specified jurisdictions as needed.