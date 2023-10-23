Data dell’ultimo test di penetrazione
2023-10-23
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Filestage supports all common identity providers such as OAuth2.0, OpenID Connect, SAML2, LDAP, and many more.
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@filestage.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes