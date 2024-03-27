Criteri di conservazione dei dati
収集した個人情報はユーザーの利用が終了し一定の期間が経過するまで保持します。
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
ユーザーは当社に対して個人情報及び個人に関わる当社が保持しているデータの開示,訂正，追加または削除（以下，「訂正等」といいます。）を請求することができます。
当社は，ユーザーから請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には，遅滞なく，お客様のデータおよびそのバックアップから当該個人情報の訂正等を行うものとします。
Criteri di archiviazione dei dati
当社は、お客様情報を、TLSおよびデータの暗号化を用いて安全にデータベースに保存します。
Sedi dei data center
Giappone
Dettagli dell’hosting dei dati
クラウドホスト（DynamoDB）
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no