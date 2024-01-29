Criteri di conservazione dei dati
- Customer Data(メッセージの内容): TellYaが読み取ったメッセージの内容については、メッセージ翻訳が完了するまでキューの中に一時的に保存されますが、翻訳内容の投稿が成功し次第削除されます。データベースやファイル中への永続化は行われません。なんらかの原因により、翻訳や投稿に失敗したメッセージに関しては最大14日間保管されたあと削除されます。障害対応以外でこのデータが使われることはありません。
- 翻訳対象となったメッセージのメタデータ（タイムスタンプ・ユーザーID等）：ログとして最大1年間保存されます
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
上記の、retention policyに定める期間が経過したデータについては自動的に削除されます。
Criteri di archiviazione dei dati
AWS標準のインフラレベルの暗号化に加え、APIトークンなどの重要情報に関してはアプリケーションレベルの暗号化も追加で行っております。
Sedi dei data center
Giappone
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
OpenAI gpt-4o and gpt-4o-mini
Impostazioni di conservazione LLM
不正使用検知などの目的のため、OpenAIにより30日間保持されますが、モデルの学習や改善などには使われません。
Politica di conversazione dei dati LLM
メッセージごとに独立した翻訳リクエストをAPIへ送信しています。ファインチューニングは行っていないため、他の顧客のデータが参照される可能性はありません。
Politica di residenza dei dati LLM
日本国内のAWSで処理されたあと、OpenAIのインフラ（主に米国）で処理されます。