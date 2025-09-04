Slack 에서 Riido에 대한 알림과 각종 편의 기능을 사용할 수 있습니다. [실시간 알림 발송]

- Riido 작업이 생성되거나, 상태가 업데이트될 시 Slack 으로 알림이 전송됩니다.

- 작업 변경 사항을 즉시 팀에 공유할 수 있어 수동으로 공지할 필요가 없어집니다. [양방향 댓글 동기화]

- Riido 에서 댓글을 작성하면 Slack 메세지가 발송되고, Slack 에서 답글을 작성하면 Riido 에도 답글로 작성됩니다.

- 슬랙에서 논의해도 작업 맥락이 뤼이도에 자동 기록되어 정보 누락을 방지합니다. [일일 리포트]

- 당일 오전에 미팅, 작업 현황이 자동 정리되어 개인 슬랙 채널로 전달되어 중요한 일정을 놓치지 않게 도와줍니다. [협업 채널 일원화]

- PM/관리자는 뤼이도에서, 실무자는 슬랙에서 각자의 툴을 벗어나지 않고도 동일한 정보를 공유합니다.