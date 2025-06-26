Criteri di conservazione dei dati
TimeWriter will only keep as much data as needed to function, in accordance with applicable local laws and GDPR, for as long as user is an active member. Data shall not be kept any longer than the app is installed in a Slack workspace
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
When TimeWriter app in uninstalled from a workspace, users shall be deleted permanently.
Criteri di archiviazione dei dati
TimeWriter will only keep as much data as needed to function, in accordance with applicable local laws and GDPR, for as long as user is an active member. Data shall not be kept any longer than the app is installed in a Slack workspace
Sedi dei data center
Regno Unito
Dettagli dell’hosting dei dati
Hosted on secure cloud services
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Linode, Akamai
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no