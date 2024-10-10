Criteri di conservazione dei dati
Fullstory retains user sessions based on your Session replay retention period and associated data based on your Product analytics retention period as specified on Settings > Account Management > Subscription page within your Fullstory account.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
After you’ve paused data capture, an account administrator should send an email to support@fullstory.com requesting data to be deleted. Note that the email address must match that of an administrator on the account.
Criteri di archiviazione dei dati
Fullstory retains user sessions based on your Session replay retention period and associated data based on your Product analytics retention period as specified on Settings > Account Management > Subscription page within your Fullstory account.
Sedi dei data center
Stati Uniti, Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
GCP
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no