Criteri di conservazione dei dati
EasyMentioner does not store any customer data. All processed data is ephemeral and is handled in real-time, ensuring no retention of user data on our servers.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Since EasyMentioner does not store customer data, there is no archival or removal process necessary. All data is processed momentarily and discarded after use.
Criteri di archiviazione dei dati
EasyMentioner does not store customer data. We do not maintain or retain any data on our servers, ensuring maximum privacy for our users.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google Cloud Platform
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no