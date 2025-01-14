Criteri di conservazione dei dati
Customer and workspace data is retained only while the application is installed. All data is permanently deleted upon app removal or uninstallation.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We do not archive user data. All customer and workspace data is fully removed upon uninstallation of the application.
Criteri di archiviazione dei dati
Customer information is stored only for the duration that the application is installed and actively in use.
Sedi dei data center
Regno Unito
Dettagli dell’hosting dei dati
All application data is hosted in a managed relational database deployed in the Europe (London) AWS region.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
https://cosy.community/privacy-policy
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no