Criteri di conservazione dei dati
MEMEZ LLC (Threadly) will retain customer data in order to provide access to message and usage logs.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
MEMEZ LLC (Threadly) will remove data within 14 days upon request by a user. Users can email privacy@trythreadly.com
Criteri di archiviazione dei dati
MEMEZ LLC (Threadly) retains data in Firestore databases for easy use, history, and logs.
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted, Firestore, Redis (temporary)
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no