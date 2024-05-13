Criteri di conservazione dei dati
We may retain meeting data until account deletion or through a specific user request in accordance with our privacy policy. Enterprise customers may request specific data retention parameters during onboarding.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon request, non-anonymized data is deleted from Empwr.ai-owned and hosted facilities. Requests can be made by emailing privacy@empwr.ai
Criteri di archiviazione dei dati
Empwr.ai encrypts customer data at rest using AES-256 encryption. All data transmitted between our core services is encrypted in transit using HTTPS, enforcing a minimum of TLS 1.2 for secure communications.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
render.com, Azure
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
OpenAI ChatGPT (gpt-4o-2024-11-20), Anthropic Claude (claude-3-5-sonnet-20241022 and claude-3-opus-20240229)
Impostazioni di conservazione LLM
Zero day retention from LLM
Politica di conversazione dei dati LLM
US only
Politica di residenza dei dati LLM