Criteri di conservazione dei dati
Graph's current data retention policy is to retain data indefinitely.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon customer request, Graph will completely delete all customer data from our systems. This can be initiated by emailing beta@graphapp.ai.
Criteri di archiviazione dei dati
All data is stored in US-based AWS data centers. Data is encrypted at rest and in transit using industry-standard encryption.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted in AWS
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Claude 3.5 Sonnet & 3.5 Haiku (subject to change)
Impostazioni di conservazione LLM
Graph does not use any customer data (prompts or outputs) for model training purposes. Conversation states are stored indefinitely so that users may resume past conversations.
Politica di conversazione dei dati LLM
Multi tenant with logical customer segmentation.
Politica di residenza dei dati LLM
All LLM processing occurs within our private AWS infrastructure in US-based data centers. Data never leaves our secure environment.