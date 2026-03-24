Carbon Voice

Criteri di conservazione dei dati
The system retains messages/ information indefinitely. Users can configure their workspace to have retention policies to clear messages according to their policies.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
The system retains messages/ information indefinitely. Users can configure their workspace to have retention policies to clear messages according to their policies.
Criteri di archiviazione dei dati
Data is encrypted in transit and at rest.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS, Google Cloud, mongodb.com, Github, Firebase
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Gpt-4 and Gpt-4o
Impostazioni di conservazione LLM
30 days. After this period data is deleted.
Politica di conversazione dei dati LLM
Data submitted to LLM is not used to train the LLM models.
Politica di residenza dei dati LLM
Data residency is in the United States.