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Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
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Criteri di archiviazione dei dati
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L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Anthropic Claude Sonnet 3.5
Impostazioni di conservazione LLM
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Politica di conversazione dei dati LLM
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Politica di residenza dei dati LLM
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