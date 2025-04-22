Reco provides visibility and business context by analyzing raw metadata of interactions in Business Communication Platforms as well as multiple SaaS channels.RecoLabs discovers Business Processes, providing the context behind every action and company workflow. Integrating Slack with Reco enhances your security posture by monitoring and analyzing your Slack environment. This integration provides clarity on your Slack usage, as well as identifies potential misconfigurations and vulnerabilities to ensure Slack posture adheres to the best standards. The integration also ensures compliance with security policies. Ultimately, it aims to safeguard your communication channels from threats and unauthorized access.
Reco Main potrà visualizzare:
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Rivedi i dettagli per comprendere meglio le regole di protezione dell'app. Per scoprire di più sulla valutazione delle app per l’area di lavoro, visita il Centro assistenza.
Reco will retain data as long as the customer is connected.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Reco will delete all customer data once it offboard or ask Reco to delete it's data. Reco committed to delete the data in 30 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Reco saves the data in AWS. Data has default retention of 90 days except some specific places where the customer asks to save the data for longer period of time. Access for the data is limited for approved Reco employees and only for debugging critical issues. Secrets and tokens are encrypted.
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no
Certificazioni e conformità
Procedura di richiesta di eliminazione dei dati
We delete all data in 30 days
Conforme a HIPAA
yes
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Okta
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
giladw@reco.ai
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti