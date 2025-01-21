Criteri di conservazione dei dati
Maybe Solutions Ltd maintain Customer Data for the duration on the contract, deleted data may be held for a maximum of thirty (30) days, after which it will be deleted.,
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Maybe Solutions Ltd will delete the Customer Data within thirty (30) days of the contract termination.
Criteri di archiviazione dei dati
Maybe Solution Ltd stores data is securely housed in state-of-the-art UK data centers, ensuring compliance with local regulations and industry standards such as GDPR.
Sedi dei data center
Regno Unito
Dettagli dell’hosting dei dati
GCP Cloud
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
GCP
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
GPT4o
Impostazioni di conservazione LLM
Your AI provides customisable retention settings to give organisations precise control over data lifecycle management while ensuring compliance with relevant regulations.
Politica di conversazione dei dati LLM
Your AI for Slack ensures secure, compliant data handling through a robust data tenancy policy designed to protect your organisation's information
Politica di residenza dei dati LLM
Your AI for Slack complies with strict data residency standards by ensuring all data is exclusively stored and processed in UK-based data centres.