Criteri di conservazione dei dati
As a SaaS provider and processor of data, data retention is set by the data controller.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
As a SaaS provider and processor of data, data archival and removal is performed inline with the agreement between Outreach and Outreach's customer.
Criteri di archiviazione dei dati
As a SaaS provider and processor of data, data storage is performed inline with the agreement between Outreach and Outreach's customer.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Azure OpenAI GPT-4.1 family models
Impostazioni di conservazione LLM
The lifetime of user-accessible data is managed by the users.
LLM traces follow our standard retention policy.
Politica di conversazione dei dati LLM
The same tenancy policy applies to the data that is accessible to the users. We use multi-tenant infrastructure, with logical isolation at the tenant level.
LLM traces are not user-accessible.
Politica di residenza dei dati LLM
The user-accessible data is stored in the tenant database.
LLM traces and related data are stored in US.