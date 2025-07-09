Criteri di conservazione dei dati
Newshound AI は、ユーザーの設定に基づいてカスタマーデータを保持し、サービス提供に必要な期間に限り保存します。トピックの設定、配信設定、Slack のユーザー／チャンネル ID などのユーザー固有データは、ユーザーまたはワークスペースがアクティブである間のみ保持されます。アンインストールまたは削除リクエストがあった場合、関連データは90日以内（またはそれ以前）に完全に削除されます。
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
ユーザーによる削除リクエスト、アンインストール、アカウントの非アクティブ化に応じて、カスタマーデータは削除されます。バックアップまたは監査目的で一時的にアーカイブされる場合がありますが、アーカイブされたデータも30日以内に完全に削除されます。データの手動削除は、contact.newshound.ai@gmail.com またはアプリ内コマンド /newshound delete-data を通じていつでもリクエスト可能です。
Criteri di archiviazione dei dati
Newshound AI は、業界標準の暗号化およびアクセス制御に準拠してカスタマーデータを保存します。すべてのユーザーデータは、保存時および送信時の両方で暗号化され、必要最小限の権限を持つ認可された担当者のみがアクセス可能です。Slack メッセージは、特定の機能（例：ニュースのピン留めサマリー保存）で明示的に必要とされる場合を除き、保存されません。
Sedi dei data center
Giappone, Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Newshound AI はクラウドネイティブアーキテクチャを採用しており、インフラはすべてセキュアかつ管理されたクラウド環境にホストされています。自動スケーリング、フェイルオーバー、バックアップ体制を備えています。
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google Cloud Platform, Supabase
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
ChatGPT,DeepSeek,Claude Sonnet
Impostazioni di conservazione LLM
LLM 機能のために Newshound AI が自社でデータを所有または保存することはありません。
Politica di conversazione dei dati LLM
Newshound AI は、LLM 機能を通じて送信または生成された顧客データを一切保持・保存・記録しません。
Politica di residenza dei dati LLM
Newshound AI は、LLM プロバイダーのAPIと統合しており、自社内にLLMをホストしていません。