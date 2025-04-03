Criteri di conservazione dei dati
User data is retained during the service usage period. Upon account deletion, all data including email summaries is immediately deleted via CASCADE deletion.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data can be deleted immediately upon user request through the deleteUserAccount feature. All data is deleted immediately upon account deletion. We comply with GDPR and CCPA requirements.
Criteri di archiviazione dei dati
All data is stored encrypted. Service tokens are encrypted using AES-256-GCM. Database is encrypted at rest and in transit.
Sedi dei data center
Repubblica di Corea
Dettagli dell’hosting dei dati
Database: Supabase (PostgreSQL)
File Storage: Supabase Storage
Application: Vercel
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Supabase Inc., Vercel Inc., Amazon Web Services
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
OpenAI GPT-5-nano, GPT-4o-mini, text-embedding-3-small
Impostazioni di conservazione LLM
Daigest is configured with OpenAI's zero data retention policy. User data sent to OpenAI API is not retained or used for model training. Data is processed in real-time and immediately discarded after generating responses.
Politica di conversazione dei dati LLM
Daigest uses OpenAI's API services. User data is processed through OpenAI's API but is not used for model training. Each customer's data is processed in isolated API calls with no cross-contamination between customers.
Politica di residenza dei dati LLM
User data is temporarily processed through OpenAI's API endpoints (US-based). Summary results are stored in Supabase (Seoul region). Input data is deleted after processing and no persistent storage occurs on OpenAI's infrastructure