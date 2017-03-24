Criteri di conservazione dei dati
do not explicitly delete user content: responsibility of user.
User account closure - immediate disassociation with all identifying links to any project that may still exist.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
system backups are only source of archive. User deletion of data will cause backups to not have that data anymore. Backup retention is snapshot of varying length of time; max 12 months.
Criteri di archiviazione dei dati
All data stored encrypted-at-rest in AWS only.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati