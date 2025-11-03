Sandstone Legal

Criteri di conservazione dei dati
Sandstone will retain Customer Data only for as long as necessary to provide services and fulfill legal or compliance obligations. Customer Data is automatically purged from transient logs within 180 days unless otherwise requested or contractually agreed.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Sandstone will remove or archive Customer Data in accordance with customer instructions, applicable laws, and internal retention schedules. Customers may request deletion at any time, and Sandstone will comply within 30 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Sandstone stores Customer Data in secure, encrypted environments using industry-standard encryption protocols both at rest and in transit. Access is restricted to authorized personnel on a least-privilege basis.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google (GCP)
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Anthropic, OpenAI, Google (Gemini)
Impostazioni di conservazione LLM
By default, Sandstone does not retain LLM prompt or completion data. With each model provider, Sandstone opts out of provider-side logging and ensures that no customer data is used to train or fine-tune LLM models (via two-way data protection agreements).
Politica di conversazione dei dati LLM
Sandstone LLM integrations operate in multi-tenant environments with strong data isolation controls to prevent cross-customer data exposure. All prompts and outputs are scoped to individual customer sessions with no shared context or memory across tenant
Politica di residenza dei dati LLM
Sandstone LLM interactions are routed through model providers operating data centers in the United States or other compliant jurisdictions, subject to customer configuration and provider guarantees.