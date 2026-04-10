Criteri di conservazione dei dati
We automatically delete poll data in accordance with the user's plan (Free: 7 days, Basic: 30 days). More information is available at https://tinypoll.io/terms.html. We only retain data that assists us to keep usage metrics. No poll data is retained.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We do not archive or back up any data. We automatically delete poll data in accordance with the user's plan (Free: 7 days, Basic: 30 days). More information is available at https://tinypoll.io/terms.html. We only retain data that assists us to keep usage metrics. No poll data is retained.
Criteri di archiviazione dei dati
We do not store sensitive customer data beyond the life of the poll that the customer has created. Once the poll is automatically cleaned up, no sensitive information is stored.
Sedi dei data center
Australia
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no