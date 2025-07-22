Tempus Resource for Slack

Criteri di conservazione dei dati
Customer backups are retained for 30 days. Customer managed scope of data managed in the Service.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Customer is Data Controller and is responsible for all data loaded into the Service. No data archival is performed.
Criteri di archiviazione dei dati
Data are encrypted at rest and isolated per client instance. Limits with respect to data are outlined in each Customer contract.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Hosted on Microsoft Azure
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Azure
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no