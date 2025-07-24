Criteri di conservazione dei dati
Logs are retained up to 30 days for logs; Metadata (e.g., workspace ID, anonymized user ID, channel ID, event timestamps, usage counts, error logs) and aggregated metrics retained indefinitely.
OAuth tokens (Slack & Google, for sign-in only): stored encrypted and deleted immediately upon app uninstallation.
We do not store any Slack content data, such as message text, file contents, or personal profile data.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Logs are automatically deleted after 30 days; OAuth tokens are deleted immediately upon app uninstallation. Metadata and aggregated metrics are retained indefinitely in non-identifiable form.
Criteri di archiviazione dei dati
We only store limited metadata (workspace ID, anonymized user ID, channel ID, event timestamps, usage counts, error logs) for operational, security, and analytics purposes, and encrypted OAuth tokens to enable sign-in features. No Slack content data is stored.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud host
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS and Supabase
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
OpenAI GPT and AWS Claude models
Impostazioni di conservazione LLM
We send relevant message text to OpenAI and AWS Bedrock to generate AI responses. We do not store this content beyond what is necessary for delivering the response and any associated application functionality.
Politica di conversazione dei dati LLM
Our LLM operates through OpenAI’s GPT models, hosted on OpenAI-managed infra; and Anthropic's Claude models, hosted on AWS Bedrock-managed infra. Processing occurs in a multi-tenant environment where resources are securely isolated per request.
Politica di residenza dei dati LLM
All LLM processing and storage (if applicable) are performed on OpenAI’s and AWS Bedrock's infrastructure located in the United States. We do not configure or control alternative regional hosting for the LLM.