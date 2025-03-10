Criteri di conservazione dei dati
ai.work shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Customer accounts and data shall be deleted within sixty (60) days of contract termination or request for deletion.
Criteri di archiviazione dei dati
All customer data is stored encrypted. Access to customer data is limited to a small, MFA-protected SRE group following least-privilege IAM roles
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
OpenAI
Impostazioni di conservazione LLM
OpenAI may keep the history for up to 30 days solely to detect abuse, then deletes them, and never trains on them.
Politica di conversazione dei dati LLM
Different customers are isolated logically and no training of data is done across customers.
Politica di residenza dei dati LLM
We use OpenAI US data centres