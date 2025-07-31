Criteri di conservazione dei dati
Harmony's retention policy is managed according to customer's preferences - either we do not delete data at all, or based on time frame per customer's configuration, or per specific user request with respect to GDPR policies.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Harmony will remove data only per user's request with respect to GDPR policies
Criteri di archiviazione dei dati
Harmony stores customer data within the region requested by a customer, with respect to GDPR policies
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Anthropic's Claude, OpenAI's ChatGPT, AWS Nova
Impostazioni di conservazione LLM
Harmony's LLM do not store any data, only API based
Politica di conversazione dei dati LLM
Haromny's LLM operates in a multi tenancy manner. However, each tenant data is accessed and managed separately, and models are operating within a tenant's region only.
Politica di residenza dei dati LLM
Harmony's LLM do not store any data, only API based