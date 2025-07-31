Criteri di conservazione dei dati
We retain Slack User IDs, Team IDs, and access tokens securely for the duration of the app installation to maintain session and authorization. User message requests and related data are temporarily cached for up to 8 hours to enable efficient processing and improved user experience. No message content is stored beyond this period
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We permanently delete all stored Slack User IDs, Team IDs, tokens, and cached user data immediately when a user revokes their token or uninstalls the app
Criteri di archiviazione dei dati
Data is encrypted at rest
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
GPT_4O, GPT_4O_MINI, GPT_4_32K, GPT_4_1, GPT_3_5_TURBO_16K, ZOOM_AGENT_PARSER, CLAUDE_3_5_SONNET, CLAUDE_3_5_SONNET_V2, CLAUDE_3_7_SONNET, CLAUDE_4_SONNET, ZOOM_LLAMA_3_70B, ZOOM_LLAMA_33_70B, ZOOM_LLAMA_3_70B_H100, CLAUDE_V3_HAIKU, ZOOM_SLM_SLOT
Impostazioni di conservazione LLM
Data is cached only for eight hours
Politica di conversazione dei dati LLM
Data is cached only for eight hours
Politica di residenza dei dati LLM
Data is cached in Redis for eight hours