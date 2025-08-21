Criteri di conservazione dei dati
No user data is explicitly collected or retained. Ancillary data like IP addresses or query strings may be received and logged as part of operating the service.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
No user data is explicitly collected or retained. Server logs containing ancillary data are removed automatically after 30 days.
Criteri di archiviazione dei dati
No user data is explicitly collected or retained. Server logs are encrypted in transit and at rest.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no