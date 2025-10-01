Criteri di conservazione dei dati
Tembo retains your personal data for as long as reasonably necessary for the purposes and criteria outlined in our Privacy Policy. You have control to delete conversations by disconnecting your Tembo account from the Tembo in Slack app and/or by request deletion via emailing us at support@tembo.io.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Tembo will archive/remove any data upon user request. Users can contact us via our discord or support@tembo.io as well as security@tembo.io.
Criteri di archiviazione dei dati
We employ strong safeguards to protect your information, though no online system is completely risk-free. Consider this when sharing data with Tembo.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Claude, Open GPT models, Composer 1, Gemini
Impostazioni di conservazione LLM
By default, your Slack conversations aren't used to train any models or stored within them.
Politica di conversazione dei dati LLM
By default, data centers are multi-tenancy, unless otherwise agreed upon.
Politica di residenza dei dati LLM
By default, we only process customer data in data centers located in the United States, unless otherwise agreed upon.