Simple Observability

Criteri di conservazione dei dati
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While account is active, we will keep your personal data, including account and billing information, while your account is active and you are subscribed to our services. This allows us to manage your subscription and provide continuous access to your account.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
When you unsubscribe or close your account, we will delete all your personal data from our systems. This includes all data related to your account, billing, and any metrics/logs collected through our monitoring agents. Once deleted, your data cannot be recovered.
Criteri di archiviazione dei dati
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L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
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