HackerOne Bot

Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
HackerOne supports major enterprise SSO providers including Okta, Google, Microsoft Entra ID (Azure AD), OneLogin, Ping Identity, Duo, JumpCloud, MS ADFS, and other SAML 2.0 compatible providers.
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@hackerone.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
yes
URL del programma di individuazione dei bug
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no