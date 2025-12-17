Criteri di conservazione dei dati
Candis stores customer data in accordance with contractual obligations and GDPR requirements. After contract termination, customers have six weeks to retrieve their data. After this period, Candis permanently deletes all stored content and documents. Extended storage can be arranged monthly upon request.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Candis permanently deletes all stored customer content and documents after the customer-specified storage period ends or after six weeks from contract termination if no extension is requested. Deletion is done securely and completely as per GDPR Article 17 standards.
Criteri di archiviazione dei dati
Candis stores customer data on secure, server-based cloud infrastructure in Germany. Data is hosted with multiple data protection measures in compliance with GDPR standards. Candis uses external service providers for data processing, all bound by data processing agreements. Encryption and access controls protect data from unauthorized access.
Sedi dei data center
Germania
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Anthropic Claude Sonnet (via AWS Bedrock)
Impostazioni di conservazione LLM
AWS Bedrock does not retain customer input or output data. No conversation data is stored by the LLM provider. Candis does not use customer data for model training or fine-tuning.
Politica di conversazione dei dati LLM
Candis uses AWS Bedrock which processes data in isolated, single-tenant environments. No customer data is shared across tenants or used for model training.
Politica di residenza dei dati LLM
LLM inference runs on AWS Bedrock in the EU (Frankfurt) region. Customer data does not leave the EU during LLM processing.