Criteri di conservazione dei dati
Panelista retains personal data only as long as necessary to fulfill its processing purposes. When a user account is deactivated, personal data is deleted or de-identified within 30 days, unless retention is required by law or needed for legal claims.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data is reviewed on a case-by-case basis and deleted when no longer needed for the purposes it was collected. No separate archival process is used — data is either actively stored or deleted in accordance with applicable EU legislation.
Criteri di archiviazione dei dati
All data is stored and processed within the EU. Infrastructure is hosted on Scaleway (Paris, France) for databases, images, and videos. All data is encrypted at rest and in transit with appropriate technical and organizational security measures.
Sedi dei data center
Paesi Bassi, Francia
Dettagli dell’hosting dei dati
Dedicated server.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Hetzner
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Anthropic Claude Opus
Impostazioni di conservazione LLM
API inputs and outputs are retained for 7 days by default (effective September 14, 2025), after which they are automatically deleted.
Politica di conversazione dei dati LLM
Anthropic does not use API inputs or outputs for model training. Under standard commercial terms, data is processed in isolation per request.
Politica di residenza dei dati LLM
The Anthropic API supports US-only inference (inference_geo: "us") or global routing. Workspace data is stored at rest in the US.