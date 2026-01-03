Criteri di conservazione dei dati
Clear does not retain customer message content. Messages are processed transiently to generate suggestions and are not stored after the request completes.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Because message content is not stored, there is no customer message data to archive or remove
Criteri di archiviazione dei dati
Clear does not store Slack message content. Only minimal technical metadata required for app functionality is processed, and no message text is persisted.
Sedi dei data center
Germania, Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Co-located Cloudflare
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Cloudflare
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
OpenAI, Anthropic, Google
Impostazioni di conservazione LLM
The app does not intentionally retain user content after processing. Audio and
text are processed transiently and discarded once transcription and refinement
are completed.
Politica di conversazione dei dati LLM
User-provided text and audio content is sent to the LLM provider solely for
on-demand transcription and message refinement. Data is processed per request
and is not used to train models or shared with other customers.
Politica di residenza dei dati LLM
LLM processing occurs in the provider-managed regions used by OpenAI and
Anthropic. The app does not control regional selection but does not require
long-term storage of customer content.