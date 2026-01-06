Criteri di conservazione dei dati
Active subscription data (team IDs, user IDs, delivery preferences) is retained while the workspace uses the app. After uninstall or cancellation, data is permanently deleted. Usage logs (delivery timestamps) are retained for 90 days for quality monitoring.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon uninstall or cancellation, all team configuration, user preferences, and metadata are permanently deleted from production databases. Backups containing deleted data are purged within 90 days per AWS retention cycles.
Criteri di archiviazione dei dati
All data is stored encrypted at rest in AWS RDS MySQL within the US region. Team IDs, user IDs, and preferences are stored in relational tables. No message content or channel history is stored—only delivery timestamps for quality assurance.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Hosted on AWS (Amazon Web Services) infrastructure in the US region. Database: AWS RDS MySQL with encryption at rest. Backups: automated daily snapshots retained for 30 days, then archived for 60 additional days before permanent deletion.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no