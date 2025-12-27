Criteri di conservazione dei dati
ObscureHolidayBot retains only the minimum data required to operate the service, such as workspace installation identifiers, configuration settings, and scheduling preferences. No message content or private user messages are stored. Data is retained only for as long as the app is installed in a workspace or an active subscription exists.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
When a workspace uninstalls the app or requests data removal, all associated workspace data and configuration settings are deleted within a reasonable period. Backup data, if present, is removed according to standard operational retention schedules.
Criteri di archiviazione dei dati
Customer data is stored securely using industry-standard cloud infrastructure. Access to stored data is restricted to application services required for normal operation. No data is sold or shared for advertising purposes.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud-hosted infrastructure using managed services. Data is stored in secured environments with network and access controls.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Railway
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no