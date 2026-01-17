Criteri di conservazione dei dati
WithKudos retains workspace and rotation data for as long as the app is installed. Data is automatically deleted when the app is uninstalled from a Slack workspace.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
WithKudos deletes all Customer Data immediately upon app uninstallation or upon written request to privacy@withkudos.app. No archival copies are retained.
Criteri di archiviazione dei dati
WithKudos stores only the minimum data required: Slack workspace IDs, channel IDs, user IDs, and rotation settings. No message content is stored.
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted on Cloudflare Workers and D1
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Cloudflare, Inc.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no