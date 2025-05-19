Data dell’ultimo test di penetrazione
2025-05-19
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
MCO supports Single Sign-On (SSO) via SAML, allowing integration with enterprise identity providers. and other SAML-compatible IdPs for centralized authentication and seamless login.
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
support@mycomplianceoffice.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no